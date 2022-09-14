Several Teche-area cross country teams competed in the 23rd Sargent Memorial Cross Country Meet on Saturday at Avery Island.
The meet featured 29 teams participating and more than 500 athletes in attendance.
Highland Baptist freshman Tyler Blissett set a new school record in the 3-mile race with a time of 16:00.70. Ella Blake set a new middle school record for the Bears with a time of 13:26.2.
The top five winners from each division are as follows:
Middle Schools Boys 2-Mile
Place Name Team Time
1- OSCAR FRITH, ST. CECILIA SCHOOL, 12:09.6
2- COLE DARTEZ, ST PIUS ELEMENTARY, 12:25.2
3- QUIN HARRIS, ASCENSION EPISCOPAL MIDDLE SCHOOL, 12:34.5
4- ALEX FRITH, ST. CECILIA SCHOOL, 12:37.2
5- PARKER BLANCHARD, ERATH, 12:41.9
Middle Schools Girls 2-Mile
Place Name Team Time
1- ABBY MEDOZA, CATHEDRAL CARMEL, 13:21.6
2- KENYA CUMMINGS, DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY, 13:23.7
3- ELLA BLAKE, HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL, 13:26.2
4- MARGARET ODOM, ASCENSION EPISCOPAL MIDDLE SCHOOL, 13:36.1
5- AMELIA PERELLO, HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL, 13:51.5
Varsity Boys 3-Mile
Place Name Team Time
1- TYLER BLISSETT, HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL, 16:00.70
2- JACKSON JARRETT, DAVID THOBODAUX STEM ACADEMY, 16:38.70
3- ATTICUS SOLIS, DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY, 16:53.30
4- OWEN MELANCON, WESTMINSTER CHRISTIAN ACADEMY, 16:54.80
5- PEYTON LANDRY, HANSON MEMORIAL, 17:05.40
Varsity Girls 3-Mile
Place Name Team Time
1- SYA BOLDEN, OVEY COMEAUX, 18:55.60
2- ELLIE BOND, ST. THOMAS MORE, 19:17.10
3- PEYTON SIEVERS, MIDLAND, 20:05.20
4- KALYNN BEACOM, ARCA, 20:09.30
5- GRACE FRENCH, DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY, 20:32.30
The top athletes from each school is as follows:
Varsity Boys
DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY- JACKSON JARRETT
ERATH- DAX BOUDREAUX
ST THOMAS MOORE- JOHN HENRY FITZGERALD
LAFAYETTE CHRISTIAN ACADEMY- MATTHEW EDWARDS
ACADIANA RENAISSANCE CHARTER ACADEMY- CONNOR KELSO
WESTMINSTER CHRISTIAN ACADEMY- OWEN MELANCON
WESTGATE HIGH SCHOOL- JONAH BYROM
NORTHSIDE CHRISTIAN- OWEN RUE
BEAU CHENE- ELOY RAMIREZ
VERMILLION CATHOLIC - ANDREW PREJEAN
HANSON MEMORIAL- WILLIAM LANDRY
OVEY COMEAUX- TRAVIS LINDON
KAPLAN- TROY NORWOOD
HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL- TYLER BLISSETT
NEW IBERIA SENIOR HIGH- ADEN ROMERO
CATHOLIC HIGH NEW IBERIA- LLOYD NICHOLSON
DELCAMBRE- TALLON GUIBERTEAU
Varsity Girls
ACADIANA RENAISSANCE CHARTER ACADEMY- KALYNN BEACOM
ST. THOMAS MORE- ELLIE BOND
ERATH- ALEXA TARIN-CARLON
CATHOLIC HIGH NEW IBERIA- MADALYNN SALSMAN
BEAU CHENE- SAIGE CHAUTIN
OVEY COMEAUX- SYA BOLDEN
MIDLAND- PEYTON SIEVERS
HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL- CHLOE DELAHOUSSAYE
DELCAMBRE- KAELYN WYATT
LAFAYETTE CHRISTIAN ACADEMY- KINZEE SAVOY
HANSON MEMORIAL- KINSLEY KING
BERWICK- KATE WILLIAMS
DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY- GRACE FRENCH
VERMILLION CATHOLIC- ANNA KATE HAGLE
NORTHSIDE CHRISTIAN- MADISON ROMERO
Middle School Boys
ERATH- PARKER BLANCHARD
ST. CECILIA SCHOOL- OSCAR FRITH
OUR LADY OF FATIMA- FISHER WEBRE
CATHOLIC HIGH NEW IBERIA- NATHANIEL TROTTER
ST PIUS ELEMENTARY- COLE DARTEZ
DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY- BRAXTON TASSIN
CATHEDRAL CARMEL- CAMERON MONCADA
DELCAMBRE- KALEB DUPLANTIS
J.H. WILLIAMS- MICHAEL VICE
MILTON- BRENDAN SHULLAW
NORTHSIDE CHRISTIAN- KALOB SOESENO
NORTH VERMILLION- TUCKER EWING
ST. JOHN BERCHMANS MIDDLE SCHOOL- GLEN FOWLER
HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL- ASHTON SMITH
ASCENSION EPISCOPAL MIDDLE SCHOOL- QUIN HARRIS
VERMILLION CATHOLIC- NICK COPE
Middle School Girls
ASCENSION EPISCOPAL MIDDLE SCHOOL- MARGARET ODOM
OUR LADY OF FATIMA- MIA CESTIA
HIGHLAND BAPTIST CHRISTIAN SCHOOL- ELLA BLAKE
J.H. WILLIAMS- KENZLIE LEVY
ERATH- CHEYENNE EARNEST
CATHEDRAL CARMEL- ABBY MEDOZA
CATHOLIC HIGH NEW IBERIA- ANNA MILES-CROOK
MILTON- VIRGINIA BLANCHARD
DAVID THIBODAUX STEM ACADEMY- KENYA CUMMINGS
ST PIUS ELEMENTARY- ZAHRA MIRE
ST. CECILIA SCHOOL- ADDISON MAYNARD
VERMILLION CATHOLIC- BRYNN BROUSSARD
ACADEMY OF SACRED HEART GC- LILITH SKRMETTI
WESTMINSTER CHRISTIAN ACADEMY- PAISLEY MOUTON
DELCAMBRE- ALLIE MAYARD
NORTHSIDE CHRISTIAN- TAY LYNN MATTHEWS
NORTH VERMILLION- KOURTLYNN HOLLIER