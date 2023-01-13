OBITUARY Jimmie Orphry Jr. Jan 13, 2023 3 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Funeral services are pending for Jimmie Orphry Jr., 67, who died on Tuesday, Jan. 3, 2023.Pellerin Funeral Home in New Iberia is in charge of the arrangements. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Funeral Home Funeral Service Jimmie Orphry Jr. New Iberia Arrangement Pend